2019/06/08 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاهد ..



منظمات دولية تنتقد عمليات الإعدام في السعودية وتصفها بالمروعة !

جددت منظمات دولية لحقوق الإنسان تحذيراتها من سعي السلطات السعودية

إلى الإستمرار بحملة الإعدامات التي تنفذها بين مدة وأخرى وتطال

ناشطين فضلاً عن سياسة قمع حرية الرأي والتعبير .. تقرير : قسم الأخبار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. منظمات دولية تنتقد عمليات الإعدام في السعودية وتصفها بالمروعة !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. منظمات دولية تنتقد عمليات الإعدام في السعودية وتصفها بالمروعة !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).