2019/06/08 | 20:34

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التربية تعلن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة الثلاثاء المقبل

السبت

08

حزيران

2019 :

08:02 pm

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اعلنت وزارة التربية انهاء استعداداتها لاستقبال نحو 676،799 ألف طالب

من كلا الجنسين لمختلف محافظات البلاد لإداء الامتحانات النهائية

للمرحلة المتوسطة للدور الأول لسنة 2018ـ 2019 والتي ستنطلق يوم

الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر حزيران الحالي.وذكر بيان للوزارة، انها أكملت كافة المستلزمات اللوجستية الخاصة

بالامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة التي سيدخل بها نحو 676،799

ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات البلاد".واضاف" حيث تمثلت بالملاكات والقاعات التي تسعى من خلالها ضمان إجراء

العملية الامتحانية بانسيابية ونجاح تام بعيدا عن المعوقات او

المشاكل".ولفت الى" توجيه مدراء المراكز الامتحانية في جميع المديريات التابعة

لها بضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية لتلافي الوقوع في اخطاء

تنعكس سلبا على العملية الامتحانية والتي تتعلق بواجبات مدير المركز

الامتحاني والمراقب المشرف وكيفية التعامل مع المغلفات واستلامها

والية التعامل مع الدفتر الأمتحاني الخاص بالطالب".

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