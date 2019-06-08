ترامب يكريم عريف مارينز من البنتاغون لدوره في مجازر الفلوجة ترجمة خولة الموسوي

2019/06/08 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرم ترامب العريف المارينز ديفيد بيلافيا (من مواليد 10 تشرين الثاني 1975) اليوم السبت على وسام الشرف وصليب الخدمة المتميزة ونال سابقا النجمة الفضية عن جرائمه خلال معركة الفلوجة الثانية .وحصل بيلافيا أيضًا على الميدالية البرونزية ، وثلاث ميداليات في الجيش ، واثنان من ميداليات إنجازات الجيش ، وصليب ولاية نيويورك للخدمات الصورية.

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