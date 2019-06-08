2019/06/08 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، السبت، عن المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط دائرة تابعة للحشد الشعبي وسط العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى، إنها “باشرت وقيادة عمليات بغداد برفع الكتل الكونكريتية من محيط الدائرة الهندسية التابعة لهيئة الحشد الشعبي ضمن شارع السدة في منطقة الكرادة وسط بغداد “.وأضافت أن “كوادر بلدية الكرادة باشرت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد:رفع الكتل الكونكريتية من محيط مقر تابع للحشد وسط العاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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