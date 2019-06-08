2019/06/08 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أقال رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا رئيس المخابرات الوطنية بعدما أشار إلى أن سيريسينا أُبلغ بالتحذيرات من أن هناك من يخطط لتنفيذ التفجيرات التي وقعت في البلاد في عيد القيامة.وكانت المخابرات الهندية قد حذرت سلطات سريلانكا مرارا من أن هناك استعدادات جارية لمؤامرة لكن كلا من سيريسينا ورئيس الوزراء رانيل فيكريمسينجي قال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إقالة رئيس مخابرات سريلانكا وسط انتقادات بعد تفجيرات عيد القيامة وكالة خطوة برس.

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