العثور على جثة طفلة في ملعب شمال العراق

2019/06/08 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أعلنت شرطة محافظة دهوك، اليوم السبت، العثور على جثة طفلة في ملعب داخل المحافظة.وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه “كلكامش برس”، ان “الطفلة التي عثر على جثتها تبلغ من العمر 10 اعوام”، مبينة ان “الضحية كانت قد خرجت من منزلها وفقدت منذ 3 يام”.واكدت انه “تم نقل الجثة إلى دائرة […]

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