2019/06/08 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، السبت، عن إجراء عمليات تفتيش في مناطق وقرى الحويجة جنوبي محافظة كركوك، بحثاً عن “خلايا داعش”.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة صدى، ان “قطعات الشرطة الاتحادية (الفرقة الالية) أجرت عمليات تفتيش واسعة النطاق في مناطق وقرى الحويجة بحثاً عن خلايا داعش”.وأضافت أنه “تم العثور على مضافات للارهابيين والقبض على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات تفتيش في مناطق وقرى الحويجة بحثاً عن خلايا داعش وكالة صدى الاعلام للانباء.

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