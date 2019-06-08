تغيرات جوية مفاجئة الليلة: أمطار وارتفاع درجات الحرارة

2019/06/08 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت، سقوط أمطار خفيفة متفرقة هذه الليلة في المنطقتين الوسطى والشمالية من البلاد، مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح معتدلة السرعة.

وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “طقس المنطقة الشمالية والوسطى سوف يكون غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة ليلا مع ارتفاع في درجات الحرارة قليلا”، مبيناً أن “الرياح ستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة”.

وأضافت الهيئة، أن “طقس المنطقة الجنوبية سيكون صحوا مع قطع من الغيوم، دون تغير بدرجات الحرارة مع رياح معتدلة السرعة”، فيما أشارت إلى أن طقس اليومين المقبلين “سيكون في الوسطى والشمالية مقارب لهذا اليوم من حيث متغيرات درجات الحرارة، دون تغير في درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية”.

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