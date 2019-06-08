التربية تعلن اكمال كافة المستلزمات الخاصة بالامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة

2019/06/08 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة التربية انهاء استعداداتها لاستقبال نحو 676،799 ألف طالب من كلا الجنسين لمختلف

محافظات البلاد لإداء الامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة للدور الأول لسنة 2018ـ

2019 والتي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر حزيران الحالي ، مثمنة بدورها

حجم الاستعدادات والجهود التي بُذلت من الاسرة التربوية والتي واكبت مستويات الطلبة

واوصلتهم الى جادة النجاح والتفوق .

ونقل

بيان أصدرهُ المكتب الإعلامي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الوزارة

أكملت كافة المستلزمات اللوجستية الخاصة بالامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة التي

سيدخل بها نحو 676،799 ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات البلاد، حيث تمثلت بالملاكات

والقاعات التي تسعى من خلالها ضمان إجراء العملية الامتحانية بانسيابية ونجاح تام بعيدا

عن المعوقات او المشاكل”.

ولفت

البيان “بتوجيه مدراء المراكز الامتحانية في جميع المديريات التابعة لها بضرورة

الالتزام بالتعليمات الوزارية لتلافي الوقوع في اخطاء تنعكس سلبا على العملية الامتحانية

والتي تتعلق بواجبات مدير المركز الامتحاني والمراقب المشرف وكيفية التعامل مع المغلفات

واستلامها والية التعامل مع الدفتر الأمتحاني الخاص بالطالب”.

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