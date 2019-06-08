الموارد المائية تعلن ارتفاع مناسيب نهر الفرات في كربلاء

2019/06/08 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

مديرية الموارد المائية في محافظة كربلاء، اليوم السبت، عن ارتفاع مناسيب نهر الفرات،

معتبرة ان هذه المناسيب طبيعية ولا تشكل اي فيضان.

وذكرت

المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مناسيب نهر الفرات

ارتفعت نتيجة زيادة الاطلاقات من مؤخر سدة الهندية وبتصاريف تقدر 390م3/ثا لغرض تأمين

مياه الارواء وان هذه المناسيب تعتبر طبيعية”.

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