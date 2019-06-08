ضبط مسافر أجنبي وبحوزته أجهزة ترتبط بالأقمار الصناعية داخل مطار البصرة

2019/06/08 | 20:40

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني من داخل محافظة البصرة، السبت، بضبط مسافر اجنبي وبحوزته أجهزة ترتبط بالاقمار الاصطنا...





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