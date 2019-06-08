الشرطة الاتحادية تطلق عملية واسعة لملاحقة داعش جنوبي كركوك

2019/06/08 | 20:44

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، ان قواتها إجرت عمليات تفتيش في مناطق وقرى الحويجة جنوب محافظ...

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