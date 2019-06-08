السلطاني : كتلة البناء مازال لديها استحقاقات وزارية وجلسة الثلاثاء كانت مكتملة النصاب

2019/06/08 | 20:44

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف الفتح صادق مدلول السلطاني، الاثنين، ان تحالف البناء مازال لديه استحقاقات وزارية، مب...

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