2019/06/08 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، القاء القبض على رجل وامراة بتهمة النصف والاحتيال جنوب غربي العاصمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على رجل وامراة بتهمة الاحتيال جنوب غربي بغداد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على رجل وامراة بتهمة الاحتيال جنوب غربي بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).