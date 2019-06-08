تغيرات جوية مفاجئة الليلة في معظم مناطق العراق

2019/06/08 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، السبت، سقوط أمطار خفيفة متفرقة هذه الليلة في المنطقتين الوسطى والشمالية من البلاد، مع ا...

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