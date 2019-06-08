2019/06/08 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” برئاسة جياني إنفانتينو، اليوم السبت، عن بعض التعديلات في قوانين اللعبة كان أبرزها حول لمسة اليد والاحتفال بالأهداف.أقر الاتحاد الدولي بكرة القدم “فيفا” اليوم السبت 9 تعديلات جديدة في قوانين اللعبة، أبرزها حول طريقة الاحتفال بالأهداف ولمسة اليد.أولا: إسقاط الكرة إذا تم إيقاف الكرة داخل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا الفيفا يقر 9 تعديلات جديدة على قانون كرة القدم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا الفيفا يقر 9 تعديلات جديدة على قانون كرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).