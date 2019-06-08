اقارب كبار المسؤولين.. بهدوء

2019/06/08 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأخر الحديث لاكثر من عقد ونصف العقد عن «ملف» صعود اقارب المسؤولين الكبار «واغلبهم بلا كفاءات» الى شبكة ادارات الدولة الخطيرة التي تتحكم برقاب ومعيشة ومصائر الملاييـن العراقيـة.وسأكون، هذه المرة، ساذجا ومسالما، وعلى جانب كبير من الهدوء، وحسن الظن، ومن الذين يسمونهم «من اهل الله» الذين لا يعرفون حراميا واحدا، ولا نصابا من النصابين، ...

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