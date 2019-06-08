هيئة السياحة: نسعى لاستقطاب 7 ملايين سائح سنوياً بحلول 2025

2019/06/08 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظات الإقليم استقبلت 250 ألف سائح خلال عيد الفطر السليمانية ـ عباس كاريزي: عدّ سائحون قدموا من شتى مناطق العراق الاجواء والمناظر في الاقليم وخصوصا محافظة السليمانية، جميلة وتجتذب المواطنين الراغبين بقضاء اوقات ممتعة داخل البلاد.الحاجة ام احمد التي جاءت برفقة عائلتها المكونة من خمسة افراد الى مدينة السليمانية قادمة من محافظة صلاح الدين ...

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