سنوات الرعب واختناق الحياة.. تجليات السيرة الذاتية في نصوص زعيم نصار

2019/06/08 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد الشطري هل يمكن للشعر ان يكون سجل حياة؟ حياة حافلة بالأحداث الجسيمة، منفعلة بها ومتفاعلة معها لا بالشكل الاعتيادي، بل باحتراق تام حد الانصهار، فانت ترى او تشعر وانت تقرا هذه النصوص (السيَرِيَة) انعكاسَ حركتها وسكونها، واشتعالَ جمرها وانطفاءَهُ، ليس في ثنايا البوح فحسب بل في تراكيب الجمل.الجمل التي تتدفق في تسارع واضح ...

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