بتهمة الاحتيال.. القبض على رجل وامراة جنوب غربي بغداد

2019/06/08 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القاء القبض على رجل وامراة بتهمة النصف والاحتيال جنوب غربي العاصمة.

وقال الناطق باسم العمليات اللواء سعد معن

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