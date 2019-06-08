صافرة عراقية في تصفيات أمم اوروبا

2019/06/08 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقود الحكم العراقي الاصل، السويدي الجنسية، محمد الحكيم، مباراة المنتخب الروسي امام سان مارينو في التصفيات المؤهلة لامم اوروبا "يورو 2020".

الحكيم ولد في 15 نيسان

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