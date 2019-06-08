2019/06/08 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل نادي استقلال طهران الايراني، اتصالاته مع لاعبه العراقي همام طارق، من اجل تجديد العقد لموسم اضافي.وقال وكيل اعمال اللاعب بهروز دزهبود في تصريح صحفي،إن “عقد اللاعب مع نادي استقلال طهران الايراني انتهى في نهاية الموسم الماضي، وادارة الفريق ابدت استعدادها لتجديد العقد”.واوضح أن “هناك اتصالات مكثفة بين ادارة النادي واللاعب عن طريقي”، مبيناً

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نادي الاستقلال الايراني يجدد عقده مع همام طارق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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