التجارة: تسويق مليونين و500 الف طن من محصول الحنطة

2019/06/08 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني اليوم السبت، تسويق مليونين ونصف المليون طن من محصول الحنطة

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