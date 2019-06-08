2019/06/08 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم كريستيانو رونالدو قائد البرتغال لفتة إنسانية رائعة عندما طالب حافلة المنتخب الوطني بالتوقف عندما شاهدا طفلًا مريضًا يحمل لافتة مكتوبًا عليه ”إنه يريد احتضان رونالدو“.وسجل مهاجم يوفنتوس متجدد الشباب ثلاثية بينها هدفان قرب النهاية ليقود البرتغال للفوز 3/1 على سويسرا في الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية يوم الأربعاء الماضي.وكان رونالدو يستعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كريستيانو رونالدو يوقف حافلة المنتخب البرتغالي لاحتضان طفل وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كريستيانو رونالدو يوقف حافلة المنتخب البرتغالي لاحتضان طفل) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كريستيانو رونالدو يوقف حافلة المنتخب البرتغالي لاحتضان طفل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).