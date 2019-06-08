2019/06/08 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال فصيل “جيش العزة” أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة إن نجم الكرة السابق عبد الباسط الساروت توفي اليوم السبت متأثرا بجروحه في معركة ضد القوات الحكومية في شمال غرب البلاد.واكتسب الساروت (27 عاما) الذي كان حارس مرمى مشهورا من مدينة حمص نوعا جديدا من الشهرة عندما اندلعت الاحتجاجات ضد حكم الرئيس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة نجم كرة سوري سابق إثر إصابته في معركة خاضها إلى جانب المعارضة وكالة خطوة برس.

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