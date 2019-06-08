2019/06/08 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس هددت المفوضية الاوروبية باتخاذ اجراءات بحقّ منصات الانترنت الكبرى مثل غوغل وتويتر وفيسبوك، بعد حملات جديدة من نشر المعلومات الكاذبة ومحاولات تلاعب انتخابية على الانترنت، لوحظت خلال الانتخابات الأوروبية الأخيرة.وأعلن المفوض الأوروبي للأمن جوليان كينغ في حوار مع صحيفة “دي فيلت” الألمانية ينشر الأحد أن الوضع يظهر أنه بات من الضروري

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية الأوروبية تهدد باتخاذ إجراءات لمكافحة التلاعب الانتخابي عبر الإنترنت وكالة خطوة برس.

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