صحيفة: ترامب يسلم السعودية قنبلة ذكية لردع إيران

2019/06/08 | 21:16

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متابعة :سومر نيوز

سمح الرئيس دونالد ترامب، دون إذن الكونغرس، بإنجاز أكثر من عشرين صفقة أسلحة مع الدول العربية، بما في ذ...

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