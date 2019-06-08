2019/06/08 | 21:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكشف عن حكام كلاسيكوات العراق الثلاث) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
كشفت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، السبت، حكام مباريات الكلاسيكو الثلاث بين القوة الجوية و...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكشف عن حكام كلاسيكوات العراق الثلاث) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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