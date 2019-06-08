الكشف عن حكام كلاسيكوات العراق الثلاث

2019/06/08 | 21:16

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بغداد:سومر نيوز

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، السبت، حكام مباريات الكلاسيكو الثلاث بين القوة الجوية و...

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