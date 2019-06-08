الأرقام القياسية بدأت.. مدينة عراقية تسجل أعلى درجة حرارة “عبر التاريخ”

2019/06/08 | 21:16

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سومر نيوز: بغداد..



ذكر موقع “طقس العرب” المختص في مراقبة الأحوال الجوية أن مدينة علي الغربي بمحافظة ميسان سج...

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