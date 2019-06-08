كلاسيكو الكأس يبحث عن ملعب

2019/06/08 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفادت مصادر في نادي الزوراء ان مباراة كلاسيكو نصف نهائي كأس العراق المقررة الثلاثاء المقبل قد لا تقام في ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.

وذكرت المصادر لوكالة {الفرات نيوز} ان "ملعب الشعب قد لا يستضيف لقاء الزوراء والقوة الجوية بسب اعمال الصيانة فيه وقد تنقل الى ملعب كربلاء الدولي".وكان فريق الزوراء، قد تأهل أمس الجمعة على حساب أمانة بغداد ليضرب موعداً مع القوة الجوية في نصف النهائي لطبولة كأس العراق.انتهى

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