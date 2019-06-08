مسؤول محلي في ديالى يحذر من عودة نشاط داعش على الحدود الادارية مع صلاح الدين

2019/06/08 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مسؤول محلي من خطر نشاط خلايا داعش في المنطقة الواقعة ‏على الحدود الادارية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين .‏ وقال محمد ضيفان رئيس المجلس المحلي لناحية العظيم لمراسل وكالة وطن ‏للانباء :” ان كاميرات المراقبة رصدت مؤخرا نشاطا لخلايا داعش في ‏حوض مطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين ، بعد ان كانوا مختبئين […]

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