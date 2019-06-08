الحشد والقوات الأمنية تعثران على مخبئ للأسلحة غرب تلعفر

2019/06/08 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت مفارز مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي والقوات الامنية ، السبت، على مخبئ للاسلحة غرب قضاء تلعفر.وقال موفدنا ان، مفارز مديرية مكافحة المتفجرات التابعة للحشد الشعبي وقوة من اللواء 53 وباشراف عمليات الحشد في قاطع نينوى بالاشتراك مع القوات الأمنية عثرت خلال عمليات بحث وتفتيش على مخبئ للأسلحة يضم 70 مدفع هاون محلي ...

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