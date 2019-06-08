بالصور…امر اللواء الثاني بالحشد الشعبي يستقبل فريق حفظ الامانة التطوعي

2019/06/08 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل امر اللواء الثاني في الحشد الشعبي طاهر الخاقاني، السبت، فريق حفظ الامانة التطوعي، حيث قدم رئيس الفريق الخطة التي يعملون على ضوئها ومايقدمه من خدمات لعوائل الشهداء الأكارم والجرحى الابطال من دعم مادي ومعنوي.واشاد الخاقاني بجهود الفريق والشباب المؤمن العاملين ضمن هذا الفريق التطوعي الذي يسهم بشكل كبير في إدخال الفرح والسرور على ...

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