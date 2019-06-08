رئيس الوزراء لوزير الخارجية الألماني: اننا مع اي جهد يخدم استقرار المنطقة والعالم

2019/06/08 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم السبت، وزیر الخارجية الماني ھایكو ماش والوفد المرافق له

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