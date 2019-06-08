بالصور.. العثور على مخبئ للأسلحة غرب تلعفر

2019/06/08 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ عثرت مفارز مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي والقوات الامنية، اليوم السبت، على مخبئ للاسلحة غرب قضاء تلعفر.وقالت هيئة الحشد في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن، “مفارز مديرية مكافحة المتفجرات التابعة للحشد الشعبي وقوة من اللواء 53 وباشراف عمليات الحشد في قاطع نينوى بالاشتراك مع القوات الأمنية عثرت خلال […]

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