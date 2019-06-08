عادل عبد المهدي لوزير الخارجية الالماني:نحن مع أي جهد يخدم استقرار المنطقة والعالم

2019/06/08 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لوزير الخارجية الألماني هايكو ماش، السبت، أن العراق مع أي جهد يخدم استقرار المنطقة والعالم، فيما أشار إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقات الثنائية بين العراق وألمانيا ووضعها موضع التنفيذ.وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقته وكالة صدى، ان “رئیس مجلس الوزراء استقبل، اليوم، وزير خارجية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق

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