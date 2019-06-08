عمليات بغداد تعلن اعتقال رجل وإمرأة بتهمة الاحتيال على المواطنين

2019/06/08 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، اعتقال رجل وإمرأة جنوب

غربي بغداد بتهمة الاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إن “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في

وزارة الداخلية القت القبض على متهمين اثنين رجل وامراة جنوب غربي بغداد مطلوبان وفق

احكام المادة 456 لقيامهما بالنصب و بالاحتيال على العوائل وأخذ مبالغ مالية بعد استدراجهم

من خلال مواقع التواصل الاجتماعي”.

واضافت القيادة، أن “المعتقلين تم تسليمهما الى الجهات

ذات العلاقة لإكمال أوراقهما التحقيقية”.

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