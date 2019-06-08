تطبيقات تساعدك على اتباع الحميات الغذائية

2019/06/08 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أصبحت التطبيقات الذكية اليوم إحدى الوسائل الأساسية التي يعتمد عليها الكثيرون لتنظيم أعمالهم وأسلوب حياتهم اليومي، وبات استخدامها معتمدا حتى في ضبط النظام الغذائي.ومن أهم التطبيقات التي تساعد الناس على تنظيم نمط الحياة الصحي: Mealime يستخدم هذا التطبيق اليوم أكثر من مليوني شخص يتبعون نظام التغذية النباتي، ويمكن الاعتماد عليه لوضع مخطط […]

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