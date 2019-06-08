2019/06/08 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة

دعا النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، اليوم السبت، الحكومة العراقية ووزارة الخارجية باصدار قرار حازم تجاه استمرار تدخلات السفارة الأميركية في الشأن العراقي، مبينا أن الاعتراض الأميركي الأخير على إحالة قائد عمليات نينوى نجم الجبوري تدخل سافر لا يمكن السكوت عليه.

وقال البلداوي في تصريح صحفي إن “الحكومة العراقية مطالبة بالاحتجاج واصدار قرار واضح تجاه التدخلات الاميركية في الشأن العراقي”.

واضاف ان “اعتراض السفارة الاميركية على احالة قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري تدخل سافر خارجي لا يمكن السكوت عنه في الحكومة او مجلس النواب”.

واشار البلداوي الى ان “التحالفات السياسية تسعى لاصدار قرار يتضمن عدم التدخل بالشأن الامني وقرارات القائد العام للقوات المسلحة بهدف منع الضغوط التي تمارس على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف البناء: الاعتراض الأميركي على احالة الجبوري للتقاعد “تدخل سافر”) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف البناء: الاعتراض الأميركي على احالة الجبوري للتقاعد “تدخل سافر”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).