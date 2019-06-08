النهج الوطني: نطالب الحكومة باستدعاء السفيرين الأميركي والفرنسي

2019/06/08 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعربت كتلة النهج الوطني، اليوم السبت، عن رفضها القاطع للتدخلات الأميركية الفرنسية بالشأن العراقي، مطالبة وزارة الخارجية العراقية باستدعاء السفيرين الأميركي والفرنسي بشكل فوري.

وقال النائب عن الكتلة حسين العقابي في تصريح صحفي تابعته “الاتجاه برس” إن “إعلان الرئيس الفرنسي قبل عدة ايام رفضه إعدام عناصر داعش في العراق مرفوض تماما ويعد تدخلا سافرا في الشأن العراقي”.

وأضاف العقابي، أن “اعلان السفارة الاميركية اعتراضها على تنصيب قادة أمنيين واتخاذ الخطط الأمنية في العراق يعد خطرا على الامن القومي وعلى العراق”.

ودعا العقابي وزارة الخارجية الى “استدعاء السفيرين الفرنسي والأميركي فورا وتسليمهما مذكرة احتجاج شديدة اللهجة مع الطلب منهما عدم التدخل مطلقا في الشان العراقي”.

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