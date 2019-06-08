المغرب:ضبط نائب يغش في امتحانات الثانوية العامة

2019/06/08 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت لجنة مكافحة الغش في المغرب، اليوم السبت، بأحد مراكز الامتحانات التابعة لمدينة الرباط نائبًا في البرلمان باسم حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية، وهو يغش في امتحانات الثانوية العامة التي يشارك فيها بصفته مترشحًا من الأحرار.حيث وجدت بحوزة النائب 3 هواتف نقالة يمنع وجودها لدى المترشح خلال الامتحان بمقتضى قانون زجر الغش في

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