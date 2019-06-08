2019/06/08 | 21:36

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العيداني يمهل صحة البصرة 4 ايام لاكمال اجراءات تحويل الاجراء الى عقود

السبت

08

حزيران

2019 :

09:10 pm

38

وجه محافظ البصرة مكتبه الخاص ومن خلال بيان صدر عنه باكمال الاجراءات

اللازمة لتحويل كافة الاجراء اليوميين الى عقود من خلال تشكيل لجنة

خاصة لمتابعة الدوائر التي انتقلت صلاحياتها للحكومة المحلية ، ليمهل

بناءً على ذلك دائرة صحة البصرة اربعة ايام فقط لتحويل جميع الاجراء

الذين يعملون في القطاع الصحي الى عقود .

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