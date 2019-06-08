2019/06/08 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس لا تزال لافتة تقول “رياتشي، أرض الترحيب” واضحة عند مدخل القرية الصغيرة، لكن حلمها بدمج المهاجرين انتهى بعد فوز اليمين المتشدد الذي يرفع شعار “الإيطاليون أولاً” في الانتخابات.وحتى الآن، ترك أنتونيو تريفولي اللافتة مرفوعة، وهو رئيس بلدية “القرية العالمية” الواقعة في إقليم كالابريا بجنوب إيطاليا والذي انتُخب في 26 أيار بدعم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلدة إيطالية تتحول من التسامح إلى التشدد مع اللاجئين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلدة إيطالية تتحول من التسامح إلى التشدد مع اللاجئين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلدة إيطالية تتحول من التسامح إلى التشدد مع اللاجئين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).