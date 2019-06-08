برهم  صالح يؤكد اهمية تنسيق المواقف مع الدول الاوروبية

2019/06/08 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



أكد رئيس الجمهورية برهم صالح اهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، واستثمار الفرص المتاحة لتوطيد التعاون الثنائي تحقيقاً للمصالح المشتركة، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والصناعية

وأشاد صالح، لدى استقباله السبت ، وزير الخارجية الالماني هايكو بجهود التحالف الدولي في دعم العراق بمختلف المجالات ومساندة المانيا للشعب العراقي، خاصة في مجال اعادة النازحين وتقديم المساعدة لهم.وشدد على رغبة العراق الجادة بضرورة تنسيق المواقف مع الدول الأوروبية بشأن العديد من القضايا المهمة والتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية، مجدداً موقف العراق الثابت تجاه ازمات المنطقة.واوضح رئيس الجمهورية ان تأسيس النظام الاقليمي المستقر، وتعزيز التكامل الدولي الإيجابي، والاعتراف بالمصالح المتبادلة هو السبيل لابعاد البلاد والمنطقة عن شبح الصراعات.واضاف ان العراق جزء أساسي من عمقه العربي والإسلامي، ولا يمكن التخلي عن مسؤوليات هذا الدور وفق مبدأ المصالح المتبادلة والمتشاركة في تحقيق الأمن والسلم بالمنطقة،

وأكد الاستمرار في توحيد الجهود الرامية الى اعتماد لغة الحوار البنّاء، والابتعاد عن منطق التدخل بشؤون الدول، منوها إلى أهمية دور ألمانيا في دعم جهود تحقيق السلام وتخفيف حدة التوتر في المنطقة حتى تنعم شعوبها بمستقبل افضل ومزدهر.بدوره، جدد ماس التزام الحكومة الالمانية بدعم العراق في المجالات كافة، وحرصها على المضي بتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، مشيداً بدور العراق المحوري من اجل تعزيز اسس السلام والأمن والاستقرار.

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