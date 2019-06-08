بالصور.. عوائل كربلائية تلامس “الخطر”

2019/06/08 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ يهدد ارتفاع مناسيب نهر الفرات عدد من منازل العوائل الكربلائية بالغرق حيث خرج العشرات من الأهال من بيوتهم بسبب الفيضانات في منطقة الدعوم.

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