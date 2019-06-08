العثور على مضافات لداعش والقبض على مشتبه بهم في الحويجة

2019/06/08 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، انها إجرت عمليات تفتيش في مناطق وقرى الحويجة جنوب محافظة كركوك.وقالت القيادة في بيات اطلعت عليه “كلكامش برس”، إن “قواتها اجرت عمليات تفتيش في مناطق وقرى الحويجة جنوب محافظة كركوك”مبينة أن “هذه العمليات تأتي من اجل البحث عن خلايا تنظيم داعش الارهابي”.واضافت ان […]

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