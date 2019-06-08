شرطة ديالى: إحباط هجوم انتحاري يستهدف بعقوبة

2019/06/08 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد شرطة ديالى، اللواء فيصل كاظم العبادي، عن قتل انتحاري في منطقة الحامد التابعة لمنطقة الندا شرق المحافظة والقاء القبض على ثلاثة ارهابيين خلال عملية أمنية خاطفة ونوعية.

وقال العبادي في بيان لقيادة الشرطة ان "قوة أمنية من استخبارات ومكافحة الارهاب في شرطة المحافظة وخلال متابعتها الاستخبارية الدقيقة وجمعها للمعلومات وتحليلها تمكنت من قتل الانتحاري الذي كان ينوي تفجير نفسه في مدينة بعقوبة والقت القبض على ثلاثة ارهابيين خلال العملية".

وأضاف انه "وخلال العملية الامنية واثناء التصادم مع الارهابيين جرح احد الضباط وتم نقله للمستشفى وهو الان يتماثل للشفاء وبصحة جيدة.

وأشار العبادي الى، ان "التنسيق العالي والمشترك بين القطعات الامنية العاملة في المحافظة سيعمل على إنهاء ملف ماتبقى من فلول الارهابيين ونعمل جاهدين على حفظ الامن والاستقرار في جميع مناطق المحافظة ومحيطها والحفاظ على ارواح المواطنين".

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