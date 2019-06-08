الكشف عن اسباب حرائق المحاصيل الزراعية

2019/06/08 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن اسباب حوادث حرائق المحاصيل الزراعية، مؤكدة أن عدد الحوادث بلغ ٢٧٢ حادثاً.

وقالت المديرية في بيان تلقت"العهد

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