لجنة مكافحة الغش تضبط برلماني !!

2019/06/08 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت لجنة مكافحة الغش في المغرب، اليوم السبت، بأحد مراكز الامتحانات التابعة لمدينة الرباط نائبًا في البرلمان باسم حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية،

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