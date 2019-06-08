مستودع تجار العراق والميناء البري للسعودية.. ماذا تعرف عن قرية لينة؟

2019/06/08 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقع قرية “لينة” على مسافة 105 كيلومترات إلى الجنوب من محافظة رفحاء، في الطرف الشمالي الشرقي من نوازي الدغم التي تعتبر امتدادًا لنفود الدهناء.وتتوسط لينة بين النفود والحجرة، لتحتل موقعًا استراتيجيًا بين منطقة حائل والحدود الشمالية، وتعتبر من أقدم قرى الجزيرة العربية، حيث يعود تاريخها إلى عهد نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام.وقال...

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